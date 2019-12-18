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Aydın'da eşi 2 aydır eve dönmeyen kişi intihar etti

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 10:04

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle S.T., Ağrı'ya gitti. Ancak aradan 2 ay geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine S.T. ile eşi İsmail T. telefonda tartıştı. İddiaya göre bunalım geçiren İsmail T., evde annesi, iki çocuğu ve arkadaşı E.K.'nin olduğu sırada yatak odasına giderek tabanca ile kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, İsmail T.'yi kanlar içerisinde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsmail T.'nin öldüğü belirlendi. İsmail T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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