  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Ayvacık Tünellerinde sona doğru! 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek

    Ayvacık Tünellerinde sona doğru! 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek

    Giriş Tarihi: 05.04.2022, 11:14

    Çanakkale şu sıralar dev yatırımlarla anılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açıldı. Köprünün İzmir’e bağlantısını sağlayabilecek olan Ayvacık Küçükkuyu Tünelleri projesinin tamamlanması hem bölge halkı hem de özellikle yaz sezonunda tatil için bölgeye gelenler tarafından heyecanla bekleniyor. Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampaları tüneller sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileecek. Peki proje ne durumda? Tünellerdeki son durumu A Haber Muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

    Başkan Erdoğan’dan Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 2.4.2022 17:09:48
    Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı
    Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı
    Başkan Erdoğan’dan Fatih’te Genç Projeler Açılış Programı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Fatih’te Genç Projeler Açılış Programı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan: Liderler zirvesini İstanbul’da gerçekleştirebiliriz
    Başkan Erdoğan: Liderler zirvesini İstanbul'da gerçekleştirebiliriz
    Soyer’in gerçekleştirmediği vaatleri bir bir sıraladı! AK Partili Dağ: İzmir’i ancak AK belediyecilik kurtarabilir!
    Soyer'in gerçekleştirmediği vaatleri bir bir sıraladı! AK Partili Dağ: İzmir'i ancak AK belediyecilik kurtarabilir!
    Bir CHP’li belediyede daha rüşvet skandalı! Başkan yardımcısı görevden alındı
    Bir CHP'li belediyede daha rüşvet skandalı! Başkan yardımcısı görevden alındı
    Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy’le görüşeceğim
    Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
    Türk Ordusu’na hakaret eden CHP’li Halil Arda’ya ödül!
    Türk Ordusu’na hakaret eden CHP'li Halil Arda'ya ödül!
    Buca metrosu ihalesi iptal edildi!
    Buca metrosu ihalesi iptal edildi!
    Başkan Erdoğan’dan Dolmabahçe’de önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli mesajlar
    Kabine yarın toplanıyor
    Kabine yarın toplanıyor
    Devlet Bahçeli’den MHP Belediye Başkanları Kampı’nda önemli açıklamalar
    Devlet Bahçeli'den MHP Belediye Başkanları Kampı'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı’nı pilotlara sordu!
    Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı'nı pilotlara sordu!
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Emekliye Temmuz artışı ne kadar olacak? Zam oranı belli mi?
    Emekliye Temmuz artışı ne kadar olacak? Zam oranı belli mi?
    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
    İzmir’de bir sürücü otomobilinde uyuyakalınca... Hayatının hatası oldu
    İzmir'de bir sürücü otomobilinde uyuyakalınca... Hayatının hatası oldu
    İzmir merkezli 6 ilde usulsüz reçeteli ilaç satışı operasyonu
    İzmir merkezli 6 ilde usulsüz reçeteli ilaç satışı operasyonu
    Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracatı
    Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracatı
    Hakim ilk bölüm fragmanı
    Hakim ilk bölüm fragmanı