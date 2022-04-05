Ayvacık Tünellerinde sona doğru! 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ayvacik-tunellerinde-sona-dogru-50-dakikalik-yolu-5-dakikaya-dusurecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale şu sıralar dev yatırımlarla anılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açıldı. Köprünün İzmir’e bağlantısını sağlayabilecek olan Ayvacık Küçükkuyu Tünelleri projesinin tamamlanması hem bölge halkı hem de özellikle yaz sezonunda tatil için bölgeye gelenler tarafından heyecanla bekleniyor. Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampaları tüneller sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileecek. Peki proje ne durumda? Tünellerdeki son durumu A Haber Muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.