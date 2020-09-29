Azerbaycan cephe hattından yeni görüntüler

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermneistan tanklarının vurulma anlarını paylaştı. Azerbaycan ordusu füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan’a ait komuta noktalarını, askeri birlikleri ve zırhlı araçları tek tek imha etti.