Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermneistan tanklarının vurulma anlarını paylaştı. Azerbaycan ordusu füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan’a ait komuta noktalarını, askeri birlikleri ve zırhlı araçları tek tek imha etti. MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı!
Azerbaycan cephe hattından yeni görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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