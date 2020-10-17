Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi. Aliyev, ayrıca Fuzuli şehrini işgalden kurtardıkları bilgisini de paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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