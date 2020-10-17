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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz

    Giriş Tarihi: 17.10.2020, 09:52

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi. Aliyev, ayrıca Fuzuli şehrini işgalden kurtardıkları bilgisini de paylaştı.

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