Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistana-savas-meydaninda-cevap-verecegiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi. Aliyev, ayrıca Fuzuli şehrini işgalden kurtardıkları bilgisini de paylaştı.