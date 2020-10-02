Son dakika haberine göre... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.
Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini böyle imha etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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