Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret etti. Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.
Azerbaycan'da tarihi gün! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Azerbaycan ve Türk Şehitliklerine ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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