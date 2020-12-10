Azerbaycan'da tarihi gün! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Azerbaycan ve Türk Şehitliklerine ziyaret

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Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret etti. Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.