Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı. Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlenmişti.
Azerbaycan'da Zafer Günü coşkusu! Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.