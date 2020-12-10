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    Azerbaycan'da Zafer Günü coşkusu! Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı

    Giriş Tarihi: 10.12.2020, 14:47

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı. Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlenmişti.

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