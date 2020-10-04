Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölgenin işgalden kurtulduğunu duyurdu. İbrahimov'un 2010'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenleyerek tek başına savaştığı görev yerinde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.
Azerbaycan'ın milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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