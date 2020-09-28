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    Azerbaycanlı gençler askerlik şubesine akın etti!

    Giriş Tarihi: 28.09.2020, 10:30

    Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ermenistan'ın Azeri köylerine ateş açması sonucu 5 sivil vatandaş şehit olmuştu. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a tarihinin en büyük darbelerinden birisini vurdu. 550'ye yakın Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Operasyonlar genişleyerek devam ederken, Azerbaycanlı gençlerde askerlik şubelerine akın etmeye başladı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Bakü'den son gelişmeleri aktardı. Ulak, Azerbaycan'da 10 binden fazla gencin gönüllü olarak askerlik şubesine başvurduğunu söyledi.

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