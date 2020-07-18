Bağcılar’daki polise hain silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bagcilardaki-polise-hain-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul Bağcılar’da Narkotik ekiplerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın yanına yanaşan polis aracının kapıları açılır açılmaz saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor. Saldırgan bir yandan kaçarken diğer yandan silahı ateşliyor.

İstanbul Bağcılar'da İlçe emniyet müdürlüğü narkotik ekiplerinde faaliyet yürüten polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri bölgede başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI

Polislerin yaralanmasının ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke, hayatını kaybederek şehit oldu. Kolundan yaralanan Polis memuru Yunus Nacar'ın tedavisi ise devam ediyor.

SALDIRIYI DÜZENLEYEN YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis güçleri görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak şüpheli (O.I) ve (K.A) adlı şahıslar (1) adet silahla birlikte yakalandı. Olay yerine yakın bir çöp temekesinde de silah bulundu. Firari şüpheli (R.B)'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülernde polis ekibinin saldırganın yanına yanaştığı, polis aracaının kapıları açıldığı anda saldırganın bir yandan silahını ateşleyip diğer yandan kaçtığı görülüyor. Şehit olan polis memuru Erkan Göktepe'nin hareketsiz kalması dikkat çekiyor.

NAZİF KARAMAN / SABAH