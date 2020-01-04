Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bagdatta-abd-buyukelciligi-yakinlarina-fuzeli-saldiri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.