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Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu

Giriş Tarihi: 02.03.2020, 08:59

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.Okunan Fetih suresinin ardından sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
"Allah'ım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin, şanlı ordumuzun başlattığı harekatı hayırlı eyle ve şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle muvaffak eyle.

Ya Rab, güç ver bize, şanlı bayrağımız hiç bir zaman inmesin Allah'ım. Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan İdlip şehitlerimize kadar tüm şehitlere rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip eyle, kendilerine şifa ver Allah'ım."

AA

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