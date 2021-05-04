MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, koronavirüs salgını üzerinden agı operasyonu yapan muhalefete sert tepki gösterdi. Öte yandan yeni anayasa hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır" dedi.
Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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