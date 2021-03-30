Bahçeli önemli açıklamalar: Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bahceli-onemli-aciklamalar-bugun-karsimiza-yeniden-cikanlar-dun-izmirden-denize-dokulenlerdir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çanakkale ile başarılamayan ancak Sevr için yapılmak istenen Türk milleti için yok oluştur. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına asla katlanamayız. İstiklal Marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz, bilinsin ki çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.