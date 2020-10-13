Bahçeli'den çok sert Hatay açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bahceliden-cok-sert-hatay-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Partisinin grup toplantısında Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifritin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır" ifadelerini kullandı.