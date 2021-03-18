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    Bahçeli'den HDP'nin kapatılma davasına ilk yorum

    Giriş Tarihi: 18.03.2021, 11:26

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir." ifadesini kullandı.

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