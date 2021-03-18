MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir." ifadesini kullandı.
Bahçeli'den HDP'nin kapatılma davasına ilk yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.