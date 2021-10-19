Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş ve Kavala tepkisi: Cesaretin varsa şehit analarına sor...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bahceliden-kilicdarogluna-demirtas-ve-kavala-tepkisi-cesaretin-varsa-sehit-analarina-sor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu millet adına adalet istediğini açıklamış, sonunda da hainlerin isimlerini peş peşe sayarak ifşa etmiştir. Kavala ve Demirtaş neden hapiste demiş? Kavala Sorosçu'dur. Demirtaş ise teröristtir. Eğer cesaretin varsa, eğer mertsen bu soruyu gözü yaşlı şehit evlatlarına sor. Şehit analarının, babalarının gözünün içine bakarak sor" dedi.