  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bakan Akar bizzat aradı... Deniz Yarbay Çelebi'den duygulandıran fedakarlık

    Bakan Akar bizzat aradı... Deniz Yarbay Çelebi'den duygulandıran fedakarlık

    Giriş Tarihi: 13.06.2020, 18:16

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'deki görevi sırasında vefat haberini aldığı babasının cenaze törenine, gemisi ve personelini bırakmak istemediği için katılmayan gemi Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla arayarak, kutladı ve başsağlığı diledi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Akar bizzat aradı... Deniz Yarbay Çelebi'den duygulandıran fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Karpuz sezonu geldi! İyi karpuz nasıl seçilir? Kelek karpuz nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
    Karpuz sezonu geldi! İyi karpuz nasıl seçilir? Kelek karpuz nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
    Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler belirlendi
    Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler belirlendi
    Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!
    Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!
    ABD'den sevindiren haber! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?
    ABD'den sevindiren haber! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?
    LGS giriş belgeleri yayınlandı! Sınav için hangi önlemler alındı? LGS sınavı nasıl yapılacak? İşte detaylar...
    LGS giriş belgeleri yayınlandı! Sınav için hangi önlemler alındı? LGS sınavı nasıl yapılacak? İşte detaylar...
    Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist yakalandı
    Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist yakalandı
    Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler belirlendi
    Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler belirlendi
    Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!
    Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!
    ABD'den sevindiren haber! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?
    ABD'den sevindiren haber! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?
    LGS giriş belgeleri yayınlandı! Sınav için hangi önlemler alındı? LGS sınavı nasıl yapılacak? İşte detaylar...
    LGS giriş belgeleri yayınlandı! Sınav için hangi önlemler alındı? LGS sınavı nasıl yapılacak? İşte detaylar...
    Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist yakalandı
    Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist yakalandı
    İletişim Başkanı Altun paylaştı! #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlar
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'nin itibar suikastı girişimine Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla cevap verdi