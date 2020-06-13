Bakan Akar bizzat aradı... Deniz Yarbay Çelebi'den duygulandıran fedakarlık

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-akar-bizzat-aradi-deniz-yarbay-celebiden-duygulandiran-fedakarlik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'deki görevi sırasında vefat haberini aldığı babasının cenaze törenine, gemisi ve personelini bırakmak istemediği için katılmayan gemi Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla arayarak, kutladı ve başsağlığı diledi.