Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nde! İşte o görüntüler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-akar-ve-tsk-komuta-kademesi-harekat-merkezinde-iste-o-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden idare ediyor. Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.