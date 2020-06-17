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    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nde! İşte o görüntüler

    Giriş Tarihi: 17.06.2020, 10:18

    Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden idare ediyor. Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

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