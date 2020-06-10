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    Bakan Akar'dan asker uğurlama törenleriyle ilgili önemli uyarı

    Giriş Tarihi: 10.06.2020, 15:12

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin merak edilenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde çokça eleştirilen asker uğurlama törenleri ile ilgili Akar, "Gençlerimize yakışmayan bazı manzaralar görüyoruz" dedi.

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