Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin merak edilenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde çokça eleştirilen asker uğurlama törenleri ile ilgili Akar, "Gençlerimize yakışmayan bazı manzaralar görüyoruz" dedi.
Bakan Akar'dan asker uğurlama törenleriyle ilgili önemli uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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