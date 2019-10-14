 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Giriş Tarihi: 14.10.2019, 14:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Akar, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kardeşlerimizin huzuru için gayret gösteriyoruz." dedi. Tutuklu DEAŞ'lıların durumuyla ilgili konuşan Akar, "DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var bu hapishane ile ilgili de biz elimizden geleni yapmakta gayretliyiz. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesi onu da gittiğimiz zaman PYD tarafından boşaltıldığını gördük. Bunu da fotoğrafladık." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...
Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...
İzmir'de engellilere çöp tankı engeli
İzmir'de engellilere çöp tankı engeli
Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı izle
PYD'nin mühimmat aracı böyle imha edildi
PYD'nin mühimmat aracı böyle imha edildi
Erdoğan'dan Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması
Erdoğan'dan Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması
Muğla Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
Muğla Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
PYD'nin mühimmat aracı böyle imha edildi
MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
Erdoğan'dan Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması
Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi
Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi
Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'a girildi! İşte ilk görüntüler...
Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'a girildi! İşte ilk görüntüler...
BAE kanalında kirli operasyon!
BAE kanalında kirli operasyon! ‘’TSK çocukları öldürüyor’’ yalanı ellerinde patladı!