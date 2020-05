Bakan Akar'dan ‘Terörle Mücadele’ vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 359 oldu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Şuay Alpay'ın katıldığı toplantıda, Bakanlık faaliyetleri ele alındı.



Bakan Akar, toplantıdaki değerlendirmesinde, bir yandan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamındaki harekatlarının sürdüğünü belirtti.



TSK'nin 5 operasyon bölgesindeki faaliyetlerinin aynı tempoda devam ettiğini dile getiren Akar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu operasyonların devam etmesi bizim için çok önemli. Aynı zamanda bu alanların, buralardaki Mehmetçiğin de hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmemesi lazım. Bunun için olağanüstü gayret gösteriliyor. Hem arazideki uygulamaları hem de Bakanlık, Genelkurmay ve Kuvvet karargahlarında buna yönelik planlama çalışmaları çok ciddi şekilde sürdürülüyor. Bunun sonucunda çok şükür şu ana kadar önemli bir noktaya gelindi, faaliyetlerimiz de kazasız belasız devam ediyor."



Teröristle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Akar, "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 359 oldu. Mehmetçiğimiz hem virüse hem de teröristlere karşı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini yapıyor" diye konuştu.



Yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen, görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren Mehmetçiğe hayırlı ve başarılı görevler dileyen Akar, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti. TSK'nin Covid-19 salgını ile mücadele konusunda ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal önleyici koruyucu tedbirleri planlayarak uygulamaya başladığını hatırlatan Akar, "Özellikle bakanlık bünyesinde Korona virüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) kurulmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlık, kurumlarla oluşturulan yoğun koordinasyon sonrasında bu mücadelemizi bu seviyelere getirdik. Mücadeleye yönelik planlamalarımız devam ediyor, her türlü ihtimale karşı tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz. KOMMER her bir vakanın birebir takibi konusunda büyük başarı sağladı. Sahayı devamlı gözlemliyor ve tüm tedbirleri proaktif olarak alıyor" ifadelerine yer verdi.



"REHAVETE KAPILMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK"

Korona virüsle mücadelede yerinde kal prensibinin uygulanmasının önemine değinen Akar, "Bütün işlerin asgari personelle yapılmasıyla virüs ile mücadele konusunda ciddi fayda sağlıyoruz" diye konuştu.



Alınan tedbirlerin uygulamasının şimdiye kadar büyük ciddiyet ve disiplinle gerçekleştirildiğini, bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirten Akar, virüs nedeniyle bir sivil memurun hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hayatını kaybeden sivil memura rahmet dileyen Akar, yoğun bakımda tedavisi devam eden bir işçinin de bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Gelinen noktada hassasiyetin en üst düzeye çıkarılması gerektiğine değinen Akar, "Geldiğimiz noktada herhangi bir gevşeme veya rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok. En büyük tehlikelerden biri de bu. Bu noktaya gelmemek için hassasiyetimizi sürdürmemiz lazım. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı normalleşme plan ve yol haritası içinde biz de üzerimize düşenleri yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada en önemli konu Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesi, hudutlarımızın güvenliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, karada, denizde, havada ülkemizin, milletimizin güvenliği. Bunlardan herhangi bir şekilde taviz vermeden görevlerimizi en iyi şekilde yaparken diğer taraftan da normalleşmeye katkı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar normalleşme konusunda yoğun bir çalışma içinde. Biz de bu takvim içinde yerimizi aldık, ona göre yapmamız gerekenler neyse bunları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Korona virüs ile bir bütün halinde gösterilen mücadele sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Akar, "Normalleşme çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü planladık. Bunları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



Terhis ve celplerin önemine işaret eden Akar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle celpler çok önemli. Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediliyor. Terhislerinden önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde çok dikkatli olmamız lazım. Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün (ASAL), birliklerimizin çalışmaları çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz."



Konuşmasının son bölümünde ise Akar, TSK'nın Türk milletinin emrinde ve görevi başında olduğunu vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; milletinin emrinde ve görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

İHA