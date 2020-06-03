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    Bakan Akar'dan TSK'daki ihraçlara ilişkin flaş açıklama!

    Giriş Tarihi: 03.06.2020, 16:25

    OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK'den ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir." ifadesini kullandı.

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