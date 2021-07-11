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    Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşının açıklamalarına tepki

    Giriş Tarihi: 11.07.2021, 11:12

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.

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