  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

    Giriş Tarihi: 20.09.2020, 12:48

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki göstererek, "Sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz" dedi.

    Bakan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı
    Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı
    Ayvalık Beydağ’da orman yangını
    Ayvalık Beydağ’da orman yangını
    Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi nasıl yapılacak?
    Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi nasıl yapılacak?
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
    Ege'den acı görüntüler! Batan tekneden çığlıklar yükseldi
    Ege'den acı görüntüler! Batan tekneden çığlıklar yükseldi
    Turizm sezonu ne zaman bitecek?
    Turizm sezonu ne zaman bitecek?
    Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
    Ege'den acı görüntüler! Batan tekneden çığlıklar yükseldi
    Ege'den acı görüntüler! Batan tekneden çığlıklar yükseldi
    Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu yeni etabının açılışında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu yeni etabının açılışında önemli mesajlar
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu
    Denizli'deki antik havuz turistlerin ilgi odağı
    Denizli'deki antik havuz turistlerin ilgi odağı