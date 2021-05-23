Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-akardan-yunanistana-sert-tepki-1621775357" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden ve kamuoyunda “uçak gemisi” olarak adlandırılan Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’da incelemelerde bulundu. Yunanistan’ın provokasyonlarına devam ettiğini belirten Akar, “Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle bu yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum” dedi.