Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; “10 yıllardır Türkiye’de hepimize müthiş bir şekilde giydirilmeye çalışılan öğretilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük” dedi.
Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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