Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-albayrak-10-yillardir-turkiyede-ogretilmis-caresizlik-psikolojisi-yikildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; “10 yıllardır Türkiye’de hepimize müthiş bir şekilde giydirilmeye çalışılan öğretilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük” dedi.