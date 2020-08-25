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    Bakan Albayrak: Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak

    Giriş Tarihi: 25.08.2020, 21:34

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğalgaz yatağına ilişkin canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, bulunan doğalgaz rezervinin 2023 yılına kadar vatandaşların doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacağını çalışmaların sürdürüldüğü müjdesini verdi.

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