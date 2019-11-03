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Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var

Giriş Tarihi: 03.11.2019, 08:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından AK Parti'nin büyük bir zafere imza attığı 3 Kasım 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı. Video Başkan Erdoğan'ın,"3 Kasım'da bayramımız var" sözleriyle açılıyor ve AK Parti'nin hizmet yolculuğu anlatılıyor.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı;

Albayrak yaptığı paylaşımda,"#3Kasım2002'de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023'e, 2053'e, 2071'e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin." ifadelerine yer verdi.

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