 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı

Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 00:06

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, EURO 2020'yi garantiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Takım'ı tebrik etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla A Milli Takım'ı tebrik etti.

"GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Albayrak,"A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasında emeği geçen tüm futbolcularımızı ve teknik kadromuzu yürekten kutluyor, Avrupa futboluna Türkiye gerçeğini kabul ettiren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun. #EURO2020Yolunda" ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'deki kaza anı kamerada
İzmir'deki kaza anı kamerada
Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
İzmir'de çöp dağları!
İzmir'de çöp dağları!
ABD ziyaretindeki beden dili ne anlatıyor?
ABD ziyaretindeki beden dili ne anlatıyor?
Tunç Soyer'i eleştirdi diye CHP'den ihraç edildi
Tunç Soyer'i eleştirdi diye CHP'den ihraç edildi
İşte Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarih
İşte Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarih
İzmir'deki kaza anı kamerada
İzmir Buca'daki kaza anı güvenlik kamerada
İzmir'de çöp dağları!
İzmir Bornova'da çöp dağları!
ABD ziyaretindeki beden dili ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan ile Trump’ın tokalaştığı kare beden dili olarak ne anlatıyor?
Tunç Soyer'i eleştirdi diye CHP'den ihraç edildi
Kemal Karataş, Tunç Soyer'i eleştirdi diye CHP'den ihraç edildi
İşte Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarih
Binali Yıldırım, İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarihi açıkladı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a izletti! İşte o video
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a izletti! İşte o video