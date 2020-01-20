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Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'in asılsız haberine yalanlama

Giriş Tarihi: 20.01.2020, 10:12

Cumhuriyet gazetesi, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın "Kanal İstanbul güzergâhında arazisi var" yalanını ortaya attı. Bakan Albayrak, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki iddia ve haberleri yalanladı.

Yalan haberin merkezi Cumhuriyet, "Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında Erdoğan'ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklinde iftiradan ibaret bir habere imza attı.

"YALAN VE İFTİRA"

Konuyla ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapılarak "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyune haber diye sunulmuştur" denildi.

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