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Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı

Giriş Tarihi: 04.01.2020, 22:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından videolu bir paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından videolu bir paylaşımında bulundu.

Albayrak yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin hain saldırısına canını siper ederek şehit olan kahraman polisimiz #FethiSekin'i şehadetinin üçüncü sene-i devriyesinde rahmet ve minnet ile anıyoruz." ifadelerine yer verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethi Sekin'e taziyelerini ilettiği bir konuşmaya da yer verildi. Konuşmada Başkan Erdoğan'ın, "İzmir adliyesini kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşimiz sonu şehadete çıkan bu mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.
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