Bakan Berat Albayrak'tan çarpıcı "Sivas" paylaşımı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Sivas ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Sivas" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.