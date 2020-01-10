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Bakan Berat Albayrak'tan çarpıcı "Sivas" paylaşımı

Giriş Tarihi: 10.01.2020, 13:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Sivas ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Sivas" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.

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