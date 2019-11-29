Bakan Berat Albayrak'tan '#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor' paylaşımı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor-Trabzon İş Dünyası Bulaşması" programı kapsamında gittiği Trabzon ve sonrasında Rize'deki ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. Bakan Albayrak, '#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor' sloganıyla 'Teşekkürler Trabzon' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor-Trabzon İş Dünyası Bulaşması" programı kapsamında gittiği Trabzon ve sonrasında Rize'deki ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. Bakan Albayrak, '#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor' sloganıyla 'Teşekkürler Trabzon' ifadelerini kullandı.