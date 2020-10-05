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    Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur

    Giriş Tarihi: 05.10.2020, 15:42

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarının yeni olmadığını belirterek, "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur." dedi.

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