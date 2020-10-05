Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarının yeni olmadığını belirterek, 'Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur.' dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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