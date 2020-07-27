Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: 1453'ten bu yana camidir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-cavusoglundan-ayasofya-aciklamasi-1453ten-bu-yana-camidir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışı hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.