  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: 1453'ten bu yana camidir

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: 1453'ten bu yana camidir

    Giriş Tarihi: 27.07.2020, 14:09

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışı hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: 1453'ten bu yana camidir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! 4 asker şehit oldu
    Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! 4 asker şehit oldu
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!
    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?
    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı!
    YKS sonuçları açıklandı!
    YKS sonuçları açıklandı!
    Mersin'den acı haber! 5 asker şehit
    Mersin'den acı haber! 5 asker şehit
    Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! 4 asker şehit oldu
    Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi! 4 asker şehit oldu
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! İşte masadaki konular
    YKS sonuçları açıklandı!
    YKS sonuçları açıklandı!
    Mersin'den acı haber! 5 asker şehit
    Mersin'den acı haber! 5 asker şehit
    Mersin'de 5 asker şehit! İşte son durum
    Mersin'de 5 asker şehit! İşte son durum
    Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
    Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı