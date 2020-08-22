  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

    Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

    Giriş Tarihi: 22.08.2020, 15:42

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

    Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

    Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türkiye'den 'Karadeniz Gazı' atağı
    Türkiye'den 'Karadeniz Gazı' atağı
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı
    Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı
    'Gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'nda çökme tehlikesi
    'Gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'nda çökme tehlikesi
    Türkiye'den dev hamle! Tarihi müjdenin ilk adımları işte böyle atıldı!
    Türkiye'den dev hamle! Tarihi müjdenin ilk adımları işte böyle atıldı!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük
    Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan dev müjdeyi açıklamadan dakikalar önce Eyüpsultan Camii'nde | Video
    Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan dev müjdeyi açıklamadan dakikalar önce Eyüpsultan Camii'nde | Video
    Ceyda Yüksel'in ölü bulunduğu evin sahibi sabıkalı çıktı
    Ceyda Yüksel'in ölü bulunduğu evin sahibi sabıkalı çıktı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
    İzmir'de feci motor kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürek burktu
    İzmir'de feci motor kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürek burktu