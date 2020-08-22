Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-donmez-ithalatimizda-ciddi-azalma-bekliyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.