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    Bakan Fahrettin Koca: Bu sonucu bekliyorduk

    Giriş Tarihi: 16.08.2020, 10:49

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca, Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışı ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?"

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