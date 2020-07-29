Son dakika gelen habere göre; Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşti. Bakan Koca Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacağını belirterek uyulması gereken kuralları madde madde açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri tek tek açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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