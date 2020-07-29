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    Bakan Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri tek tek açıkladı

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 17:27

    Son dakika gelen habere göre; Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşti. Bakan Koca Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacağını belirterek uyulması gereken kuralları madde madde açıkladı.

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