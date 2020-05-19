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    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

    Giriş Tarihi: 19.05.2020, 10:58

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı merasiminde Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özle Defteri'ni imzaladı.

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