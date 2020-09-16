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    Yeniasır TV Gündem Bakan Koca: "Bugüne kadar duymak istediğiniz haberi söylemenin vakti geldi" dedi ve canlı yayında açıkladı

    Bakan Koca: "Bugüne kadar duymak istediğiniz haberi söylemenin vakti geldi" dedi ve canlı yayında açıkladı

    Giriş Tarihi: 16.09.2020, 20:52

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugüne kadar duymak istediğiniz haberi söylemenin vakti geldi, söylemenin vakti geldi. Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek" diye konuştu. İşte Bakan Koca'nın vatandaşları heyecanlandıran o açıklamanın detayları...

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