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    Yeniasır TV Gündem Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz

    Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz

    Giriş Tarihi: 23.03.2020, 20:25

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir. Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlıyoruz." dedi.

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