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    Yeniasır TV Gündem Bakan Koca canlı yayında Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının geliş tarihini duyurdu

    Bakan Koca canlı yayında Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının geliş tarihini duyurdu

    Giriş Tarihi: 24.12.2020, 20:17

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği Kovid-19 aşının geleceği tarihi açıkladı.

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