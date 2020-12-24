Son dakika haberleri… Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği Kovid-19 aşının geleceği tarihi açıkladı.
Bakan Koca canlı yayında Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının geliş tarihini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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