Bakan Koca müjdeyi verdi: TURKOVAC acil kullanım onayı alacak düzeye geldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-koca-mujdeyi-verdi-turkovac-acil-kullanim-onayi-alacak-duzeye-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını ifade ederek, "Salgınma mücadele açısından simge bir gün" olacağını söylemişti. Koca, "100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi. Daha seri üretim yapılacak altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında onay alırsa seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.