  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bakan Koca müjdeyi verdi: TURKOVAC acil kullanım onayı alacak düzeye geldi

    Bakan Koca müjdeyi verdi: TURKOVAC acil kullanım onayı alacak düzeye geldi

    Giriş Tarihi: 09.09.2021, 18:54

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını ifade ederek, "Salgınma mücadele açısından simge bir gün" olacağını söylemişti. Koca, "100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı alacak düzeye geldi. Daha seri üretim yapılacak altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında onay alırsa seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Koca müjdeyi verdi: TURKOVAC acil kullanım onayı alacak düzeye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Darbeci Semih Terzi’nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
    Darbeci Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
    Önce giydi, sonra çaldı
    Önce giydi, sonra çaldı
    İzmir’de SOLOTÜR’ten 99. yıl gösterisi
    İzmir'de SOLOTÜR'ten 99. yıl gösterisi
    Afyonkarahisar’da Frig Vadi’sinde şehit mezarlıkları bulundu
    Afyonkarahisar'da Frig Vadi'sinde şehit mezarlıkları bulundu
    İzmir Selçuk’ta korkunç cinayet! O detay Müge Anlı’da ortaya çıktı
    İzmir Selçuk'ta korkunç cinayet! O detay Müge Anlı'da ortaya çıktı
    Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi
    Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi
    Darbeci Semih Terzi’nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
    Darbeci Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
    İzmir’de Adalar Denizi sempozyumu! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
    İzmir'de Adalar Denizi sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan hidroelektrik santrali paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan hidroelektrik santrali paylaşımı
    Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
    Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
    İzmir’de CHP’li Başkan Tunç Soyer’e kokulu dere isyanı
    İzmir'de CHP'li Başkan Tunç Soyer'e kokulu dere isyanı
    CHP’li Datça Belediyesi’nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı
    CHP'li Datça Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı