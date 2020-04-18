Bakan Koca Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-koca-sancaktepede-insa-edilen-hastanede-incelemelerde-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu. Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki 1000 yataklı hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurduğu bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bakan Koca, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı süren hastanenin proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında Bakan Koca'ya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

AA