Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars... Son dakika gelişmesinin detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.
Bakan Koca, vaka sayısı en az olan illeri açıkladı! Aralarında İzmir de var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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