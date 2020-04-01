Bakan Koca virüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını açıklarken zor anlar yaşadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-koca-viruse-yakalanan-saglik-calisanlarinin-sayisini-aciklarken-zor-anlar-yasadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, virüsün enfekte olduğu sağlık çalışanı sayısını gözleri dolarak 601 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, ''DSÖ Avrupa Direktörü, Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu açıkladı. Bizde böyle bir durum yok. Ancak sağlık çalışanlarında vaka sayımız az da değil. Toplam sayı 601 kişi.'' dedi.