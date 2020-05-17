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    Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarı

    Giriş Tarihi: 17.05.2020, 12:54

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12.00-18.00 arasında sokağa çıkacak olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, "Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin büyük rol oynadığını belirterek, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun." ifadelerini kullandı.

    Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkacaklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Koronavirüse karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Koca, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun." uyarısında bulundu.

    Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün sahneye çıkarken maskenizi takmayı unutmayın" yazılı bir fotoğrafa da yer verdi.

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