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    Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Bütün illerde var

    Giriş Tarihi: 30.03.2021, 17:21

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75’e yükseldiğini belirtip, “Bütün illerde mutasyon var. Ağırlıklı İngiltere mutantı söz konusu” dedi. Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak camilerde kılınabileceğini açıkladı.

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