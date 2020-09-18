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    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: İzmir'de vaka 1 ay öncesine göre arttı!

    Giriş Tarihi: 18.09.2020, 12:05

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışı var. Zatürre oranı yüzde 8.2'den 4 oranına kadar düştü. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum. Hedefimiz hastane yükünü her geçen gün azaltmak" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir mercek altına aldığımız illerden biri oldu" dedi.

    Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
    Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerde yükselişler görülürken bazı illerde tedbirlerle salgını kontrol altında tutabiliyoruz.

    İzmir mercek altına aldığımız illerden biri oldu. Filyasyon konusunda Türkiye dünyada en iyilerden biri. Hatta tek olduğunu da söyleyebiliriz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseklik bize acılar yaşatıyor.

    İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışı var. Zatürre oranı yüzde 8.2'den 4 oranına kadar düştü. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum. Hedefimiz hastane yükünü her geçen gün azaltmak.

    Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hasta ve vefatların da artışına sebep oluyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tablo ile karşılaşıyoruz. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek için buradayız.

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